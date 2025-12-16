Ковзанка «Крижинка» продовжує працювати: будівництво ЖК на її місці неможливе — КМДА

Київський льодовий спорткомплекс «Крижинка» на лівому березі продовжить свою роботу у штатному режимі до кінця поточного сезону, а саме до 31 травня 2026 року. Про це повідомили в КМДА.

Міська влада запевнила, що побоювання щодо будівництва на місці ковзанки житлового комплексу є безпідставними, адже споруда знаходиться в межах заповідної території. «Крижинка» перебуває у приватній власності, а місто лише орендує льодову арену та спортивну залу для тренувань юних фігуристів та хокеїстів.

«Нинішний власник льодової арени готовий до діалогу з містом, — заявила заступниця голови КМДА з питань самоврядних повноважень Олена Говорова. — Разом ми обговорюємо, в якому форматі “Крижинка” існуватиме далі, і намагаємось створити модель, вигідну обом сторонам – і власнику, і киянам».

Чиновниця визнала, що потреба міста у ковзанках зросла, зокрема, через велику кількість дітей, які приїхали з інших регіонів після початку повномасштабної війни. Департамент молоді та спорту вже опрацьовує кілька варіантів дій на випадок, якщо співпраця з новим власником припиниться.

Обговорюється, як закрити потреби учнів двох спортивних шкіл, що тренуються в «Крижинці». Зокрема, міська влада шукає державних і бізнес-партнерів, які зможуть відкрити ще одну ковзанку для міста, без залучення бюджетних коштів

Ситуація навколо «Крижинки» набула розголосу минулого тижня, коли президент Української федерації фігурного катання на ковзанах Даніль Амірханов звернувся до мера Києва з проханням втрутитися і не допустити знищення комплексу.

Згодом громадська петиція із закликом врятувати арену від забудови набрала необхідні голоси за добу. На неї ще має відповісти міська рада.