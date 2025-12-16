Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ковзанка «Крижинка» продовжує працювати: будівництво ЖК на її місці неможливе — КМДА

Артем Черничко 16 грудня 2025
288

Київський льодовий спорткомплекс «Крижинка» на лівому березі продовжить свою роботу у штатному режимі до кінця поточного сезону, а саме до 31 травня 2026 року. Про це повідомили в КМДА.

Міська влада запевнила, що побоювання щодо будівництва на місці ковзанки житлового комплексу є безпідставними, адже споруда знаходиться в межах заповідної території. «Крижинка» перебуває у приватній власності, а місто лише орендує льодову арену та спортивну залу для тренувань юних фігуристів та хокеїстів.

Фото: Ельміра Еттінгер

«Нинішний власник льодової арени готовий до діалогу з містом, — заявила заступниця голови КМДА з питань самоврядних повноважень Олена Говорова. — Разом ми обговорюємо, в якому форматі “Крижинка” існуватиме далі, і намагаємось створити модель, вигідну обом сторонам – і власнику, і киянам».

Чиновниця визнала, що потреба міста у ковзанках зросла, зокрема, через велику кількість дітей, які приїхали з інших регіонів після початку повномасштабної війни. Департамент молоді та спорту вже опрацьовує кілька варіантів дій на випадок, якщо співпраця з новим власником припиниться.

Обговорюється, як закрити потреби учнів двох спортивних шкіл, що тренуються в «Крижинці». Зокрема, міська влада шукає державних і бізнес-партнерів, які зможуть відкрити ще одну ковзанку для міста, без залучення бюджетних коштів

Ситуація навколо «Крижинки» набула розголосу минулого тижня, коли президент Української федерації фігурного катання на ковзанах Даніль Амірханов звернувся до мера Києва з проханням втрутитися і не допустити знищення комплексу.

Згодом громадська петиція із закликом врятувати арену від забудови набрала необхідні голоси за добу. На неї ще має відповісти міська рада.

Мітки
Новини
Читайте також
Співачка Ширлі Бессі записала пісні для аудіокниг про Гаррі Поттера У Києві можуть надати охоронний статус керамічному панно в аптеці на Нивках Джеймс Кемерон став мільярдером перед виходом нового «Аватара» «Місія 077»: надішліть SMS у майбутнє — підтримайте збір на зв'язок для військових
«Жодного вибору»: довгоочікувана прем'єра Пака Чхан Ука 15 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 15 14 грудня 2025 Глінтвейн: історія та класичні рецепти 12 грудня 2025 Як Ташкент став столицею найкрасивіших панельок 12 грудня 2025 Девід Марксон: культовий автор «Полюбовниці Вітґенштайна» 11 грудня 2025 Куди піти в Києві 13–14 грудня: Різдвяний Кураж, виставка «100 кіз Лесі Патоки» й декаданська Vertuha 11 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.