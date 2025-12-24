Реклама із 80-х: Tide та «Дивні дива» об’єдналися, щоб відіпрати слиз Демогоргона

У межах промокампанії п'ятого сезону серіалу «Дивні дива» бренд Tide повернувся до ностальгійної естетики 80-х, знявши атмосферну рекламу з героїнею шоу.

Оскільки події фінального сезону розгортаються у 1987 році, бренд вирішив відродити свою культову рекламну кампанію того часу — «Листи до Tide». В оригінальній рекламі реальні покупці надсилали бренду рукописні листи з подякою за порятунок улюбленого одягу.

Обличчям нової кампанії стала акторка Кара Буоно, яка виконує в серіалі роль Карен Вілер. У новому відео вона, залишаючись в образі ідеальної мами з Гокінза, пише листа до Tide, розповідаючи про неймовірні забруднення, з якими стикається її родина.

Tide залучив до співпраці головну художницю з костюмів серіалу Емі Періс. На знімальному майданчику відтворили знайоме глядачам вбрання героїв, зокрема футболку Дастіна та джинсову куртку Стіва, забруднені «слизом Демогоргона».

Нещодавно Netflix випустив трейлер другого тому фіналу «Дивних див». Він включає три епізоди й вийде в Україні 26 грудня. Фінал шоу покажуть 1 січня 2026 року.