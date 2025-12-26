Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Петиція проти забудови історичного флігеля на Рейтарській набрала голоси

Ірина Маймур 26 грудня 2025
319

Петиція проти забудови історичного флігеля XIX століття на вулиці Рейтарській, 9, де розташований «Дворик із воронами», набрала необхідні голоси.

Йдеться про двоповерхову будівлю 1860-х років, що є однією з найстаріших споруд вулиці. Над нею можуть звести дворівневу надбудову.

18 вересня 2025 року на Консультативній раді Департаменту охорони культурної спадщини КМДА розглядали облікову документацію на цей об’єкт. Згідно з матеріалами історичного дослідження, двоповерхова будівля є однією з найстаріших споруд вулиці Рейтарської та зберегла свою автентичність. Після розгляду матеріали відправили на доопрацювання, а будівля так і не отримала охоронного статусу.

Уже 5 жовтня у флігелі сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС. Упродовж наступного тижня власники провели дослідження, що засвідчили аварійність даху та внутрішніх конструкцій.

23 жовтня власник подав до департаменту проєкт «ремонту» з дворівневою надбудовою. Як зазначає активіст Дмитро Перов, директорка департаменту Марина Соловйова пояснила, що не може відхилити його, оскільки будинок офіційно не є пам’яткою. На питання, коли об’єкту можуть надати охоронний статус, голова Консультативної ради Сергій Груздо відповів: «Не знаю».

Проєкт надбудови вже направили до Міністерства культури України для подальшого погодження.

Проєкт «ремонту» з дворівневою надбудовою

Нагадаємо, торік Київрада передала земельну ділянку з двориком під забудову компанії, яку пов’язують із бізнесменом Вагіфом Алієвим.

Фото: ДСНС Києва; Дмитро Перов; Wikimedia Commons / Rasal Hague
