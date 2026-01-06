Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Суд наклав арешт на київське колесо огляду — робота атракціону заборонена

Артем Черничко 06 січня 2026
51

Один із найвідоміших туристичних об'єктів столиці — колесо огляду на Контрактовій площі — офіційно припиняє роботу. За клопотанням Подільської окружної прокуратури суд наклав арешт на атракціон із забороною його подальшої експлуатації.

Рішення суду базується на результатах технічної перевірки, яка виявила критичні порушення. Зокрема, металеві опори атракціону стоять на старих дерев’яних брусах. Через їхній незадовільний стан виник високий ризик аварії, що може призвести до травмування або загибелі людей.

Нагадаємо, 26 грудня 2025 року прокуратура попросила суд арештувати атракціон та заборонити його експлуатацію Водночас керівникам двох департаментів КМДА оголосили підозри. Слідство встановило, що колесо роками працювало без жодних дозволів. Уже наступного дня міська влада повідомила, що колесо закрито, а власник атракціону демонтує його сам.

Колесо огляду встановили в грудні 2017 року як головну окрасу новорічно-різдвяного ярмарку на Подолі. Атракціон обладнаний 30 повністю закритими скляними кабінками та розрахований на одночасне перебування до 180 пасажирів. Попри те, що спочатку воно планувалося як тимчасова святкова локація, колесо працювало цілий рік.

Мітки
Новини
Читайте також
Китайський стартап створив «тамагочі» з ШІ, яке запам’ятовує голос власника У США закрили найбільшу дослідницьку бібліотеку NASA Жителька Вельсу перевірила, чи може ШІ замінити особистого тренера — і залишилась задоволена «Остання пригода»: Netflix анонсував документалку про зйомки фіналу «Дивних див»
«Служниця», «Марті Супрім» та «Благодать»: 14 прем’єр січня 05 січня 2026 Київські замальовки. Випуск 18 04 січня 2026 Що слухали українські музиканти у 2025 році 29 грудня 2025 Вразливі незнайомці Сідзуки Йокомідзо 29 грудня 2025 Київські замальовки. Випуск 17 28 грудня 2025 12 найкращих фільмів 2025 року: вибір українських кінокритиків 28 грудня 2025

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.