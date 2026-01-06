Суд наклав арешт на київське колесо огляду — робота атракціону заборонена

Один із найвідоміших туристичних об'єктів столиці — колесо огляду на Контрактовій площі — офіційно припиняє роботу. За клопотанням Подільської окружної прокуратури суд наклав арешт на атракціон із забороною його подальшої експлуатації.

Рішення суду базується на результатах технічної перевірки, яка виявила критичні порушення. Зокрема, металеві опори атракціону стоять на старих дерев’яних брусах. Через їхній незадовільний стан виник високий ризик аварії, що може призвести до травмування або загибелі людей.

Нагадаємо, 26 грудня 2025 року прокуратура попросила суд арештувати атракціон та заборонити його експлуатацію Водночас керівникам двох департаментів КМДА оголосили підозри. Слідство встановило, що колесо роками працювало без жодних дозволів. Уже наступного дня міська влада повідомила, що колесо закрито, а власник атракціону демонтує його сам.

Колесо огляду встановили в грудні 2017 року як головну окрасу новорічно-різдвяного ярмарку на Подолі. Атракціон обладнаний 30 повністю закритими скляними кабінками та розрахований на одночасне перебування до 180 пасажирів. Попри те, що спочатку воно планувалося як тимчасова святкова локація, колесо працювало цілий рік.