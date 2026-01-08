Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Туалети в метро Києва: Кличко відхилив чергову петицію

Артем Черничко 08 січня 2026
1372
Туалети в метро Києва: Кличко відхилив чергову петицію

Столична влада відхилила чергове звернення киян щодо встановлення безкоштовних громадських вбиралень на всіх станціях метрополітену. Про це йдеться у відповіді на петицію.

Авторка звернення закликала розробити програму встановлення чистих та безпечних туалетів, доступних для всіх категорій пасажирів. Вона підкреслила, що це стандарт для метрополітенів Європи, проте в Києві ця потреба ігнорується.

У відповіді міського голови Віталія Кличка зазначено, що вбиральні, які зараз існують на станціях, є виключно службовими. Доступ до них пасажирам заборонено з міркувань безпеки.

«Контрольоване забезпечення доступу до службових санітарних вузлів наявним експлуатаційним персоналом станцій метрополітену є неможливим», — підкреслив мер.

Головна причина — технічні особливості: шлях до службових туалетів пролягає через зони, де розташоване обладнання під високою напругою та поблизу колій. Перебування там сторонніх осіб без спеціального інструктажу загрожує життю.

Водночас у мерії нагадали, що нові норми проєктування від 2018 року зобов'язують будувати вбиральні на нових об’єктах. Зокрема, туалети з’являться на нових станціях «Мостицька» та «Варшавська», а також на станціях, де проводитимуть комплексний капітальний ремонт.

Зараз скористатися туалетами в метро можна лише під час повітряних тривог. Коли станції працюють як укриття, доступ до службових санвузлів є вільним та безкоштовним для всіх громадян.

Нагадаємо, у вересні 2025 року міський голова Віталій Кличко вже відхиляв схожу петицію, посилаючись на ті самі аргументи.

Фото: Alice Kotlyarenko / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Касові збори у Великій Британії та Ірландії повернулися до допандемійних часів — усе завдяки «Майнкрафту» У Бельгії хочуть ліквідувати найстаріший музей сучасного мистецтва — митці проти Фанати «Дивних див» поставили $15 мільйонів на те, що серіал ще не закінчився — і прогоріли Хітовий серіал «Пітт» продовжили на 3 сезон — ще до прем'єри другого
Куди піти в Києві 10–11 січня: «Маланковий рейв», світловий перформанс на ВДНГ і джаз у книгарні 07 січня 2026 Бела Тарр — режисер виснаження 07 січня 2026 «Бріджертони», «Індустрія» та «Лицар семи королівств»: 11 серіалів січня 07 січня 2026 Ачівка-батл: чи готові ви до нових викликів у 2026 році? 07 січня 2026 Архітектурний гід Києва: Виноградар 06 січня 2026 МАФопад: чи мають цінність кіоски на Хрещатику? 06 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.