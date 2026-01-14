Кончіта Вурст розірвала зв'язки з «Євробаченням» на тлі бойкоту конкурсу

Австрійський співак і дреґ-квін Том Нойвірт, відомий як переможниця «Євробачення-2014» Кончіта Вурст, офіційно заявив про припинення будь-якої співпраці з пісенним конкурсом. Це рішення стало несподіванкою, адже артистка мала відіграти ключову роль на майбутньому шоу у Відні в травні 2026 року, пише Euronews.

Співак подякував конкурсу за те, що він став трампліном у кар’єрі, але наголосив на необхідності рухатися далі.

«”Євробачення” сформувало моє життя. Це була моя сцена, мій дім і мій старт, і я глибоко вдячний за цю главу. Але для артиста зміни — це єдина константа. Відтепер я дистанціююся від контексту конкурсу, щоб зосередитися на інших професійних проєктах», — йдеться у заяві.

Нойвірт підкреслив, що рішення є особистим, і він не планує надавати подальших коментарів. Виконавчий продюсер «Євробачення-2026» Міхаель Крон уже підтвердив, що оргкомітет поважає цей вибір і дякує артисту за внесок в історію конкурсу.

Ця заява прозвучала у критичний для «Євробачення» момент. Конкурс 2026 року ризикує стати найбільш скандальним в історії через масовий бойкот. На сьогодні вже п'ять країн — Ірландія, Іспанія, Ісландія, Словенія та Нідерланди — офіційно відмовилися від участі через дозвіл Ізраїлю залишитися в конкурсі. Також переможець 2024 року Nemo демонстративно повернув свій трофей організаторам на знак протесту.