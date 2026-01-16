«Євробачення» анонсувало перший в історії тур містами Європи — до 70-річчя конкурсу

Пісенний конкурс «Євробачення» вперше за свою історію вирушить у масштабне турне на честь 70-ї річниці заснування. Про це повідомила Європейська мовна спілка (EBU) на тлі гострої кризи: через участь Ізраїлю долучитися до конкурсу 2026 року офіційно відмовилися вже п’ять країн.

Тур розпочнеться 15 червня, через місяць після фіналу у Відні, та охопить десять європейських міст: Лондон, Гамбург, Мілан, Цюрих, Антверпен, Кельн, Копенгаген, Амстердам, Париж і Стокгольм. У програмі візьмуть участь легендарні зірки минулих років та сучасні артисти, які виконають власні треки та кавери на хіти за всю історію конкурсу.

Попри святкові плани, конкурс переживає найважчі часи за останні десятиліття. Цьогоріч у «Євробаченні» візьмуть участь лише 35 країн — найменша кількість з 2004 року. Про бойкот заявили мовники Іспанії, Ісландії, Нідерландів, Словенії та Ірландії, пояснивши це гуманітарною кризою в Газі. До протесту приєднався і переможець 2024 року Nemo, який повернув свій трофей, а славнозвісна Кончіта Вурст заявила, що більше не братиме участі в заходах під егідою конкурсу.

Попри падіння переглядів онлайн-трансляцій (цьогорічне жеребкування подивилося майже втричі менше фанів, ніж торік), організатори запевняють, що квитки на фінальні шоу у Відні продаються в рекордному темпі.