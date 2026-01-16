На Льодовому стадіоні в Києві стартували перші змагання з ковзанярського спорту

З 16 по 18 січня на київському Льодовому стадіоні (проспект Глушкова, 9) тривають Всеукраїнські змагання з ковзанярського спорту серед юніорів, юнаків і дівчат. Захід організовано Управлінням молоді та спорту Київської ОДА.

У змаганнях беруть участь представники Києва, Київської області та міста Шостка Сумської області. Зокрема, від Київщини виступають 24 вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи під керівництвом В’ячеслава Сидоренка.

Ці старти є підготовчим етапом до чемпіонату України з ковзанярського спорту, що відбудеться на цій же локації наступного вікенду.

Змагальні заїзди тривають щодня з 10:00 до 15:00. Під час стартів для масового катання доступна лише мала ковзанка. Велика льодова доріжка відкривається для всіх відвідувачів після 15:00.

Льодовий стадіон у Києві відкрили 1975 року як базу для тренувань професійних спортсменів. З 1 січня 2026 року на території об'єкта розпочала роботу найбільша відкрита ковзанка України загальною площею 8500 м².