Музична школа в Києві відновила вітраж, який помилково опинився на смітнику

Ельміра Еттінгер 16 січня 2026
Музична школа в Києві відновила вітраж, який помилково опинився на смітнику

Дитяча музична школа № 13 в Києві повернула відреставрований вітраж «Симфонія світла» художника Дениса Кутняхова. Торік активісти виявили цей твір на смітнику. Про це повідомляє журналістка БЖ, дослідниця архітектури модернізму і монументального мистецтва Ельміра Еттінгер.

Під час заміни дверей музичної школи у 2017-2018 роках було пошкоджено вітраж, котрий художник-монументаліст Денис Кутняхов виготовив для цього місця 2010 року. Тоді попереднє керівництво вирішило не повертати вітраж назад — і влітку 2025 року його помилково вивезли зі школи.

Відновлений вітраж у дитячій музичній школі № 13
Автор вітража художник Денис Кутняхов
Художник Денис Кутняхов і директорка музичної школи Оксана Демченко

Тоді вітраж знайшов художник Євген Требух, і після суспільного розголосу директорка музичної школи Оксана Демченко заявила про повернення вітража й початок його відновлення. Реставрацію проводив сам автор Денис Кутняхов за фінансової підтримки меценатів і власних коштів музичної школи.

Вітраж встановили на спеціальній конструкції перед заміненим склопакетом — такий метод дозволяє зберігати вітражі при оновленні вікон чи дверей.

Євген Требух і Денис Кутняхов зі знайденим вітражем

Усі фото: Ельміра Еттінгер
