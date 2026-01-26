Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві знесли кіоск «Міського театру»

Артем Черничко 26 січня 2026
Столичні комунальні служби демонтували кіоск культурного центру «Міський театр», який був розташований на зупинці громадського транспорту по вулиці Січових Стрільців, 44. Про це повідомила команда проєкту.

«Один із висновків такий: існує величезний, марсіанський розрив у відносинах між міською владою та її мешканцями. Кіоск міг би бути чудовим прикладом, як можна розвивати міську культуру та добросусідство. Зрештою, він таки стався як проєкт. Але, на жаль, у нас не вистачило сил відстояти його», — йдеться в дописі.

«Міський театр» продовжуватиме далі працювати з іншими проєктами, додали в команді.

Культурний простір у вигляді кіоску відкрили у травні 2023 року. Окрім виставкової діяльності, там проводили заходи з дослідження міста через аудіоформати.

Варто зауважити, що це не перша спроба знесення конструкції — муніципальні служби вже намагалися демонтувати об’єкт у 2024 році.

