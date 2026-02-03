Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ілон Маск об’єднує SpaceX та xAI — це найдорожча приватна компанія у світі

Артем Черничко 03 лютого 2026
Аерокосмічна компанія SpaceX оголосила про поглинання стартапу в галузі штучного інтелекту xAI. Об’єднання двох активів Ілона Маска дозволить створити структуру, яку бізнесмен назвав «двигуном інновацій», де під одним дахом працюватимуть над ШІ, ракетобудуванням, супутниковим інтернетом та медіа.

Хоча умови транзакції не розголошуються, джерела оцінюють xAI у $125 мільярдів, а SpaceX — у $1 трильйон. Це робить новостворену структуру найціннішою приватною компанією в історії, пише BBC. Маск підкреслив, що об’єднання є стратегічним кроком для масштабування ШІ: у довгостроковій перспективі енергетичні потреби штучного інтелекту задовольнятимуть завдяки космічним дата-центрам.

Стартап xAI розпочав свій шлях як підрозділ соцмережі X, використовуючи її дані для навчання чатбота Grok. Минулого року xAI став незалежною компанією, а нещодавно сам поглинув платформу X у межах угоди з обміну акціями. Тепер усі ці ресурси інтегруються в структуру SpaceX. Водночас Tesla також бере участь у екосистемі: компанія інвестувала в xAI $2 мільярди, плануючи використовувати ШІ як «диригента» для заводів із роботами.

Ілон Маск зазначив, що найближчим фокусом стане запуск ШІ-супутників, проте глобальна мета залишається незмінною. «Можливості, які ми відкриємо, зробивши космічні дата-центри реальністю, дозволять фінансувати та розвивати бази на Місяці, цивілізацію на Марсі та, зрештою, розширення людства у Всесвіті», — пояснив мільярдер.

