Мозаїчні зупинки на Львівщині збережуть — деякі стануть туристичними об'єктами

Чотири мозаїчні автобусні зупинки на автошляху М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, які підлягали демонтажу через ремонт дороги, вдалося захистити. У Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури України пообіцяли зберегти ці об’єкти монументального мистецтва другої половини XX століття. Про це повідомила Львівська облрада.

Долю зупинок у селах Липник, Мощана, Воля-Висоцька та Великий Дорошів переглянули після виїзної наради за участі посадовців облради, науковців «Львівської політехніки» та представників Служби відновлення інфраструктури.

Згідно з ухваленим рішенням, дві зупинки продовжать використовувати за призначенням — їх відновлять у межах ремонту дороги. Ще дві будуть законсервовані та збережені як туристично-мистецькі об’єкти громад.

Під час обстеження фахівці встановили, що мозаїчне панно на одній із зупинок у селі Липник, попередньо, належить авторству видатного українського монументаліста, лауреата Шевченківської премії Володимира Патика. Встановлення авторства дозволить надати таким об’єктам офіційний статус пам’яток культурної спадщини.

Питання захисту мозаїк набуло розголосу в грудні 2025 року, коли під час реконструкції траси було зруйновано зупинку з панно в селі Смереків. Цей випадок спонукав проведення першої в Україні системної інвентаризації всіх мозаїчних творів у межах області.

Наразі мозаїчні зупинки юридично вважаються лише елементами придорожньої інфраструктури. Облік має стати першим кроком до визначення джерел фінансування для їхньої реставрації та консервації.