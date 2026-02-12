Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Мстислав Чернов отримає нагороду Гільдії сценаристів США за фільм «2000 метрів до Андріївки»

Артем Черничко 12 лютого 2026
Український режисер Мстислав Чернов, який нещодавно здобув премію Гільдії режисерів США, став також лауреатом почесної нагороди Paul Selvin Award 2026 від Гільдії сценаристів. Його відзначили за сценарій до документальної стрічки «2000 метрів до Андріївки». Урочиста церемонія вручення премії відбудеться в Лос-Анджелесі 8 березня, повідомили організатори.

«Мене здебільшого сприймають як документаліста, але в серці я письменник, — підкреслив режисер. — Тому, коли йдеться про Гільдію сценаристів і визнання моєї літературної праці, це неймовірно важливо, адже саме з цього все й почалося».

«2000 метрів до Андріївки» — друга повнометражна робота Чернова. Фільм документує шлях бійців Третьої окремої штурмової бригади до звільнення села Андріївка поблизу Бахмута. Від українських позицій його відділяють два кілометри замінованої лісосмуги, які військові проходять метр за метром.

Фільм уже отримав понад 38 номінацій на міжнародних преміях, зокрема на BAFTA та Critics Choice Awards, а також здобув нагороду за найкращу режисуру на фестивалі Sundance та головний приз фестивалю Docudays UA.

Цю почесну відзнаку щороку вручають сценаристам, чиї роботи найкраще втілюють дух конституційних та громадянських прав і свобод. Раніше лауреатами премії ставали Джордж Клуні, Адам Маккей, Баррі Дженкінс і Тоні Кушнер.

