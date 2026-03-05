Мер Марселя виступив проти концерту Каньє Веста в місті — політик вважає репера нацистом

Мер Марселя Бенуа Паян висловився проти концерту американського репера Каньє Веста, який планує виступити 11 червня на стадіоні Stade Vélodrome. За словами мера, артист не бажаний у місті через свої неодноразові антисемітські та екстремістські заяви, пише EuroNews.

Паян заявив у соцмережі X, що не дозволить місту стати майданчиком для тих, хто пропагує ненависть і неприхований нацизм. Він також назвав стадіон місцем, що символізує співжиття всіх марсельців, і наголосив, що виступ Веста суперечить цим цінностям.

Факт можливого концерту розкритикували і представники Ради єврейських установ Франції. У раді заявили, що запрошення людини, яка відкрито казала про симпатію до Адольфа Гітлера, порушує серйозне моральне питання.

Останніми роками Вест неодноразово опинявся у центрі скандалів через расистські та антисемітські висловлювання. Зокрема, він публікував зображення символіки Ку-клукс-клану, продавав футболки зі свастикою та випустив пісню Heil Hitler, у якій вихваляв нацистського лідера.

Через ці заяви співак уже стикався з обмеженнями в інших країнах: йому скасували візу в Австралії, а влада Бразилії попереджала про можливий арешт у разі приїзду.

У січні 2026 року Вест опублікував лист у The Wall Street Journal, де вибачився за свою поведінку. Він заявив, що втратив зв’язок із реальністю і пояснив свої дії проявами біполярного розладу.