В Індонезії заборонили соцмережі дітям до 16 років — закон діятиме з цього місяця

Влада Індонезії заборонить користуватися соціальними мережами дітям до 16 років. Міністерка комунікацій і цифрових технологій Меутія Хафід повідомила, що деактивація акаунтів розпочнеться 28 березня, пише Variety.

За її словами, обмеження запроваджують через ризики кібербулінгу, інтернет-шахрайства та залежності від мережі. На першому етапі блокування торкнеться акаунтів неповнолітніх на популярних платформах, зокрема YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live та Roblox.

Правила також поділять за віковими групами. Дітям до 13 років дозволять користуватися лише сервісами, створеними спеціально для їхнього віку. Підлітки від 13 до 16 років зможуть користуватися лише платформами, які уряд віднесе до категорії низького ризику, і тільки за згодою батьків.

Рішення Індонезії наслідує крок Австралії, яка раніше першою у світі заборонила соцмережі для користувачів до 16 років і передбачила штрафи для платформ-порушників до $32 мільйонів. Подібна заборона обговорюється і в Польщі — там пропонують обмежити доступ до соцмереж дітям до 15 років.