Видавництво Artbooks закриває свою книгарню у Києві — оголошено фінальний розпродаж

Артем Черничко 10 березня 2026
Видавництво Artbooks повідомило про закриття свого книжкового простору в Києві. Попри припинення роботи фізичної локації, саме видавництво продовжує діяльність у звичному режимі.

«Ми закриваємо лише книгарню. Видавництво Artbooks продовжує працювати й надалі видавати для вас нові книжки. Ми віримо, що одного дня повернемося з новою, ще прекраснішою книгарнею», — зазначили в команді.

Офіс видавництва залишається за незмінною адресою: вул. Велика Васильківська, 13/1. Саме там видаватимуть усі активні замовлення. Водночас книжковий клуб продовжить роботу, але змінить локацію: деталі обіцяють повідомити згодом.

З нагоди закриття простору книгарня оголосила акцію, яка триватиме з 9 по 23 березня. Для читачів діють знижки 35% на всі книжки в асортименті книгарні та 10% на манґу.

Нагадаємо, раніше про закриття свого простору в центрі Києва оголосила книгарня «Моя книжкова полиця».

Фото: Artbooks
