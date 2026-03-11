Кельнський собор запроваджує плату для туристів — це викликало хвилю обурення

Один із найвідоміших готичних храмів світу та головний символ Кельна — собор Святого Петра та Марії — з липня 2026 року стане платним для відвідувачів. Рішення керівництва пам’ятки ЮНЕСКО запровадити вхідні квитки спровокувало гостру дискусію в Німеччині щодо доступності релігійних споруд, пише The Guardian.

За попередніми оцінками, вартість квитка становитиме від €12 до €15. Хоча віряни, які приходять на службу, ставлять свічки або хочуть помолитися, будуть звільнені від оплати, для туристів вхід стане суттєво дорожчим.

Критики ініціативи зазначають, що такий крок робить відвідування собору доступним лише для заможних верств населення. Архітекторка Барбара Шок-Вернер, яка багато років очолювала реставраційні роботи в соборі, назвала ціну понад €10 «безвідповідальною». «Мають існувати некомерційні простори. Люди не повинні платити за все — і найменше за візит до церкви», — вважає вона.

Керівництво пам’ятки пояснює: витрати на утримання будівлі зростають через інфляцію та високу вартість роботи персоналу — там працює 170 людей. Щорічне обслуговування коштує близько €16 мільйонів, тоді як доходи у 2024 році не досягли і €14 мільйонів.

Кельнський собор щороку приймає близько шести мільйонів відвідувачів. Дефіцит бюджету триває з 2019 року. Крім того, фінансові резерви вичерпалися під час пандемії Covid-19, коли платні підйоми на 157-метрові вежі та вхід до скарбниці були тривалий час закриті.

Цікаво, що 94-річний художник Герхард Ріхтер, чиї піксельні вітражі прикрашають собор з 2007 року, підтримав введення плати. Він зауважив, що великі собори в інших країнах давно є платними.

Для порівняння, візит до Берлінського собору коштує €15, тоді як Саґрада Фамілія в Барселоні та собор святого Стефана у Відні обійдуться у €26 та €29 відповідно. Навіть традиційно безкоштовні об'єкти змінюють політику — так, у Римі нещодавно запровадили символічний збір у €2 за доступ до фонтану Треві, щоб контролювати потік туристів.