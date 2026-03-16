Артем Черничко 16 березня 2026
Шон Пенн виграв третій «Оскар», але проігнорував церемонію заради поїздки в Україну

Шон Пенн став лауреатом премії «Оскар-2026» за роль у політичному трилері Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою». Проте 65-річний актор не з’явився на церемонії в Лос-Анджелесі, обравши натомість поїздку до Європи. Про це пише The New York Times.

За даними інсайдерів, Пенн залишив США ще до початку урочистостей і вирушив до України. Точна мета його візиту та маршрут не розголошуються з міркувань безпеки, а представники актора відмовилися від коментарів.

Це шоста номінація та третій «Оскар» у кар’єрі Пенна. Тепер він входить до елітного клубу акторів із трьома статуетками, де вже перебувають Меріл Стріп, Даніель Дей-Льюїс, Джек Ніколсон та Інгрід Бергман.

Нагороду замість Пенна прийняв ведучий Кіран Калкін, який жартома зазначив: «Шон Пенн не зміг бути тут сьогодні ввечері, або не захотів, тому я прийму цю нагороду від його імені».

Раніше Пенн також пропустив церемонії BAFTA та премію Гільдії кіноакторів (SAG), де він теж став переможцем за роль у цьому ж фільмі.

Шон Пенн відомий своєю послідовною підтримкою України. З 2022 року він неодноразово відвідував країну та зняв документальний фільм «Суперсила» про російське вторгнення. Під час одного з візитів він символічно передав свій «Оскар» президенту Володимиру Зеленському, попросивши повернути статуетку після завершення війни.

Фото: Шон Пенн в Україні, 2022 рік (Офіс Президента України)
