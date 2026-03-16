У США обговорюють заміну історичних колон на вході до Білого дому на ті, які подобаються Трампу

У Білому домі можуть змінити вигляд головного входу. Голова федеральної комісії з витончених мистецтв Родні Мімс Кук-молодший запропонував замінити іонічні колони на північному портику резиденції на коринфські, які подобаються Дональду Трампу. Про це повідомляє The Washington Post.

Північний портик — головний вхід до резиденції президента. Нині там стоять іонічні колони, які є частиною початкового задуму архітектора Джеймса Хобана. Він завершив цей елемент будівлі 1830 року, й відтоді той став однією з найвпізнаваніших деталей Білого дому.

Іонічні колони на північному портику. Фото: Harrison Keely / Wikimedia Commons

Кук вважає, що коринфський ордер був би доречнішим. За його словами, це найвищий класичний стиль колон, уже втілений в інших ключових урядових будівлях у Вашингтоні, зокрема Капітолії США і Верховного суду США.

Утім, у самій адміністрації поки що запевняють, що змінювати нинішні колони не планують. У Білому домі зазначили, що президент Дональд Трамп справді надає перевагу коринфським колонам у нових проєктах, але офіційних планів перебудови фасаду наразі немає.

Приклад коринфських колон у кафедральному соборі у Гельсінкі. Фото: Ivo Kruusamägi / Wikimedia Commons

Сам Трамп ще минулого року підписав наказ, за яким державні будівлі мають будуватися у класичному стилі, до якого якраз і належать коринфські колони.

Архітектори і фахівці з охорони історичної спадщини поставилися до пропозиції критично. Вони наголошують, що іонічні колони — важлива частина історичного вигляду резиденції. Професор архітектури Стівен Семес каже, що іонічний стиль створює відчуття стриманості й домашності, тоді як коринфський ордер зазвичай використовують для більш урочистих і монументальних будівель.

Іонічний і коринфський ордери походять ще з давньогрецької архітектури. Іонічні колони впізнають за характерними завитками на капітелях — верхній частині колони. Коринфські ж значно декоративніші: їхні капітелі прикрашають різьблені листки аканту і складні орнаменти.

Дискусія виникла на тлі масштабних змін, які Дональд Трамп проводить у резиденції під час свого другого президентського терміну. Зокрема, біля Білого дому вже будують новий бальний зал вартістю близько $400 мільйонів, і для нього президент обрав саме коринфські колони.