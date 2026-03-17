Прокуратура Києва порушила справу щодо руйнування історичної садиби на Осокорках

Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом самовільного руйнування останньої історичної садиби на Осокорках. Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Розслідування здійснює Дарницька окружна прокуратура. Забудовнику — ТОВ «Осокор девелопмент» — інкримінують самовільне руйнування будинку ХІХ століття на вулиці Завальній, 2-Д, а також проведення робіт без відповідної дозвільної документації. До суду вже скеровано документи щодо накладення арешту на земельну ділянку із забороною будівництва та арешту техніки, зазначив активіст.

Перов також закликав підписати петицію про зупинку будівництва на місці садиби.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА офіційно заявив, що не надавав жодних дозволів на знесення садиби та не погоджував проєкт реконструкції. Йдеться про плани перетворити одноповерховий будинок на 24-поверховий офісно-житловий комплекс.

За словами Перова, архітектор проєкту Микола Віхарєв заперечив безпосередню участь у розробці, зазначивши, що лише представляв презентацію компанії Old Kyiv Buildings. Згідно з нею старий дерев’яний будинок планують надбудувати 23 поверхами й облаштувати підземний паркінг. Забудовники називають ці роботи «реконструкцією» і заперечують факт зносу.

Будинок на Завальній є зразком старої деревʼяної архітектури Лівобережжя. Споруда складена з брусу та облицьована глиняною штукатуркою, а її вікна прикрашені різьбленим декором із елементами флори та фауни, притаманними цій місцевості.

«Садиба є унікальним зразком розвитку лівобережної архітектури до приходу сюди масштабної урбанізації і однією з останніх згадок про селище Осокорки, що дало назву одному з найбільших житлових масивів Києва», — додає Перов.