OpenAI несподівано закрила генератор ШІ-відео Sora

Артем Черничко 25 березня 2026
Компанія OpenAI оголосила про припинення роботи свого ШІ-генератора відео Sora. Це рішення стало несподіванкою, адже лише пів року тому відбувся гучний запуск окремого застосунку Sora 2, який дозволяв створювати гіперреалістичні ролики. Про це пише The Guardian.

«Ми кажемо "прощавай" Sora. Те, що ви створювали з її допомогою, мало значення, і ми розуміємо, що ця новина розчаровує», — зазначили в компанії.

Sora з’явилася у широкому доступі наприкінці 2024 року, але справжній успіх прийшов у вересні 2025-го після релізу другої версії. Застосунок миттєво очолив топ App Store, а мережу заполонили абсурдні відео — від принцеси Діани, що займається паркуром, до собак за кермом авто.

Однак разом із популярністю прийшла і жорстка критика. Платформу звинувачували у створенні насильницького та расистського контенту, порушенні авторських прав, а також у поширенні дипфейків і дезінформації.

Закриття Sora відбулося лише через три місяці після підписання трирічного контракту з Disney. Угода мала дозволити користувачам легально створювати відео з персонажами Marvel, Pixar та Star Wars. Відтак, Disney вийшов з угоди.

Найближчим часом OpenAI обіцяє оприлюднити графік остаточного відключення Sora та надати інструкції, як користувачі можуть зберегти свої створені відео.

Нагадаємо, раніше OpenAI заявила про плани об’єднати застосунок ChatGPT, платформу для генерації коду Codex і браузер в один «суперзастосунок».

Фото: Levart_Photographer / Unsplash
Ромком із Зендеєю потрапив у скандал ще до прем’єри — фільм звинувачують у неетичності Amazon придбав стартап, який створює роботів-гуманоїдів дитячого розміру Науковці зафіксували новоутворений кратер на Місяці — таке трапляється раз на сотні років United Airlines запускає ліжка в економкласі
Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале 24 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 29 21 березня 2026 Майже святий: за що канонізують і за що ненавидять Гауді? 19 березня 2026 Серіал «Півень» — нова терапевтична комедія про короля всіх невдах 19 березня 2026 Маленький принц у світі моди: історія успіху десятирічного дизайнера Макса Александера 18 березня 2026 Біохакінг: шлях до безсмертя чи техноскам? 18 березня 2026

