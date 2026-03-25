OpenAI несподівано закрила генератор ШІ-відео Sora

Компанія OpenAI оголосила про припинення роботи свого ШІ-генератора відео Sora. Це рішення стало несподіванкою, адже лише пів року тому відбувся гучний запуск окремого застосунку Sora 2, який дозволяв створювати гіперреалістичні ролики. Про це пише The Guardian.

«Ми кажемо "прощавай" Sora. Те, що ви створювали з її допомогою, мало значення, і ми розуміємо, що ця новина розчаровує», — зазначили в компанії.

Sora з’явилася у широкому доступі наприкінці 2024 року, але справжній успіх прийшов у вересні 2025-го після релізу другої версії. Застосунок миттєво очолив топ App Store, а мережу заполонили абсурдні відео — від принцеси Діани, що займається паркуром, до собак за кермом авто.

Однак разом із популярністю прийшла і жорстка критика. Платформу звинувачували у створенні насильницького та расистського контенту, порушенні авторських прав, а також у поширенні дипфейків і дезінформації.

Закриття Sora відбулося лише через три місяці після підписання трирічного контракту з Disney. Угода мала дозволити користувачам легально створювати відео з персонажами Marvel, Pixar та Star Wars. Відтак, Disney вийшов з угоди.

Найближчим часом OpenAI обіцяє оприлюднити графік остаточного відключення Sora та надати інструкції, як користувачі можуть зберегти свої створені відео.

