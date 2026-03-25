Пітер Джексон готує новий фільм за «Володарем перснів» — сценарій напише комік Стівен Колбер

Компанія Warner Bros. офіційно підтвердила розробку нової стрічки під назвою «Володар перснів: Тіні минулого» (The Lord of the Rings: Shadows of the Past). Над проєктом працює відомий телеведучий і фанат творів Толкіна Стівен Колбер разом зі своїм сином, сценаристом Пітером Макгі, пише Variety.

Анонс відбувся у відеоформаті за участі Пітера Джексона. Режисер культової трилогії спочатку розповів про успіхи іншого майбутнього фільму — «Полювання на Голлума» від Енді Серкіса, а потім представив Колбера як свого «особливого партнера» для наступного етапу франшизи.

Сюжет «Тіней минулого» базуватиметься на розділах книги «Братство персня», які не потрапили в екранізацію 2001 року. Зокрема, йдеться про події від розділу «Троє — це компанія» до «Туману на Курганах».

«Через 14 років після того, як Фродо покинув Середзем’я, Сем, Меррі та Піппін вирушають у дорогу, щоб повторити перші кроки своєї колишньої пригоди. Тим часом донька Сема, Еланор, знаходить давно забуту таємницю і прагне з’ясувати, чому Війна Персня ледь не була програна ще до того, як вона взагалі розпочалася», — йдеться в офіційному логлайні.

Стівен Колбер розробив сценарій разом із сином Пітером Макгі («Зоряні війни: Скайвокер. Сходження»). Останні два роки вони працювали над текстом спільно з Філліппою Боєнс — постійною співавторкою Пітера Джексона.

Для Колбера це перший досвід розробки блокбастера, хоча він уже співпрацював із Джексоном, з'явившись у епізодичній ролі в «Хоббіті: Пустка Смога».