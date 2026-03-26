Відтворений будинок Ханни Монтани в Малібу можна забронювати на Airbnb

Компанії Airbnb і Disney відкрили бронювання відтвореного пляжного будинку Ханни Монтани в Малібу. Проєкт приурочили до 20-річчя культового серіалу, пише Variety.

Для гостей доступні 10 одноденних заїздів, які відбудуться із 6 до 16 квітня. Кожен візит розрахований максимум на чотирьох людей.

Головна особливість будинку — культова шафа Ханни Монтани, яку переосмислили як простір для перевтілення. Там є блискучі костюми, яскраві аксесуари та відсилання до найвідоміших образів героїні.

У будинку також є краєвид на океан, балкон із панорамою узбережжя Малібу та прямий вихід до пляжу.

Проєкт є частиною ширшої кампанії до 20-річчя «Ханни Монтани». 24 березня на Disney+ вийшов спецвипуск «Hannah Montana 20th Anniversary Special», у якому Майлі Сайрус повертається до образу Ханни Монтани.

Ювілейний випуск зняли у форматі шоу перед живою аудиторією. У центрі програми — ексклюзивне інтерв’ю з Майлі Сайрус, яке зробила ведуча подкасту Call Her Daddy Алекс Купер. Розмова присвячена створенню образу Ханни Монтани, залаштункам серіалу та його впливу на попкультуру й покоління глядачів у світі.

Серіал «Ханна Монтана» стартував на Disney Channel у 2006 році і став глобальним феноменом. Він вплинув на дитяче телебачення, музику та моду, а також фактично започаткував попкар’єру Майлі Сайрус.

Проєкт був номінований на «Еммі», отримав чотири сезони, а також два повнометражні фільми. Каталог Hannah Montana уже зібрав понад пів мільярда годин перегляду на Disney+.