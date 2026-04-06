Прем'єр-міністр Британії виступив проти участі Каньє Веста у фестивалі в Лондоні

Іван Назаренко 06 квітня 2026
Через виступ Каньє Веста на Wireless Festival у Лондоні фестиваль втрачає спонсорів і піддається критиці політиків. Про це повідомляє Euronews.

Репера заявили хедлайнером усіх трьох днів події з 10 до 12 липня, що стане його першим концертом у Великій Британії за більш ніж десятиліття.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер назвав запрошення артиста тривожним, нагадавши про його антисемітські заяви. Подібну позицію висловив і мер Лондона Садік Хан, зазначивши, що такі висловлювання суперечать цінностям міста.

Паралельно фестиваль почав втрачати гроші. Від співпраці відмовилися ключові партнери — Pepsi та Diageo. Обидві компанії заявили, що не підтримуватимуть захід у 2026 році.

З 2022 року Вест робив антисемітські заяви, публікував провокаційний контент і навіть випускав мерч із нацистською символікою. Через це з ним розривали контракти великі бренди, а окремі політики обурювалися його виступами.

Сам музикант пізніше вибачався і пояснював свою поведінку психічними проблемами.

Попри хвилю критики і втрату спонсорів, організатори фестивалю поки не змінювали лайнап: Вест залишається головним артистом в усі три дні.

