Прем'єр-міністр Британії виступив проти участі Каньє Веста у фестивалі в Лондоні

Через виступ Каньє Веста на Wireless Festival у Лондоні фестиваль втрачає спонсорів і піддається критиці політиків. Про це повідомляє Euronews.

Репера заявили хедлайнером усіх трьох днів події з 10 до 12 липня, що стане його першим концертом у Великій Британії за більш ніж десятиліття.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер назвав запрошення артиста тривожним, нагадавши про його антисемітські заяви. Подібну позицію висловив і мер Лондона Садік Хан, зазначивши, що такі висловлювання суперечать цінностям міста.

Members of Parliament from Keir Starmer’s Labour Party are now urging him to block Ye from entering the UK and performing at Wireless



Паралельно фестиваль почав втрачати гроші. Від співпраці відмовилися ключові партнери — Pepsi та Diageo. Обидві компанії заявили, що не підтримуватимуть захід у 2026 році.

З 2022 року Вест робив антисемітські заяви, публікував провокаційний контент і навіть випускав мерч із нацистською символікою. Через це з ним розривали контракти великі бренди, а окремі політики обурювалися його виступами.

Сам музикант пізніше вибачався і пояснював свою поведінку психічними проблемами.

Попри хвилю критики і втрату спонсорів, організатори фестивалю поки не змінювали лайнап: Вест залишається головним артистом в усі три дні.