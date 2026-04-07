Один з найбільших фестивалів Британії скасовано — хедлайнера події Каньє Веста не пустили в країну

Іван Назаренко 07 квітня 2026
Фестиваль Wireless Festival у Лондоні скасували після того, як влада Великої Британії заборонила в’їзд Каньє Весту, який мав стати хедлайнером події. Про це повідомляє CNN.

Захід планували на 10-12 липня і Вест був хедлайнером упродовж усіх трьох днів. Його участь від самого початку викликала критику з боку єврейських організацій і політиків через попередні антисемітські висловлювання артиста.

Також від співпраці з фестивалем відмовилися ключові партнери, зокрема Pepsi та Diageo.

Згодом британська влада офіційно заборонила артисту в’їзд до країни, заявивши, що його присутність не відповідає суспільним інтересам. Після цього організатор фестивалю — компанія Festival Republic — оголосила про повне скасування заходу та пообіцяла повернути кошти за квитки.

Сам Вест перед цим заявляв, що прагне приїхати до Лондона з посланням єдності та готовий до діалогу з єврейською спільнотою, визнаючи, що його попередніх вибачень недостатньо.

Wireless Festival є одним із найбільших музичних фестивалів у Великій Британії та щороку збирає близько 150 тисяч відвідувачів.

