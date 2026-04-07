Український ШІ-фільм про втрату дому — у фіналі глядацького голосування діджитал-премії Webby Awards

Ірина Маймур 07 квітня 2026
398

Український короткометражний ШІ-фільм «Відстань між двома точками мене» («Distance Between Two Points Of Me») від компанії HOLYWATER TECH вийшов у фінал глядацького голосування Webby Awards — однієї з найвідоміших міжнародних digital-премій, яку також називають «інтернет-Оскаром». Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Стрічка номінована в категорії «Best Use of AI» у секції Video & Film / Performance & Craft. Голосування за People’s Voice Award триватиме до 16 квітня 2026 року, а переможців оголосять 21 квітня 2026 року.

Підтримати український фільм можна через онлайн-голосування за посиланням.

«Distance Between Two Points Of Me» — це «поетична рефлексія про пам’ять, втрату й пошук дому». Режисером стрічки став Ілля Дуцик, продюсерами — Богдан Несвіт і Анатолій Кас’янов. У її основі — реальна історія української кінокритикині Наталії Серебрякової, яка була змушена покинути дім через війну.

Для створення фільму команда використала низку ШІ-інструментів, зокрема Runway, Midjourney, Kling, Stable Diffusion, Sora, Flux і Luma.

Webby Awards відзначає найкращі digital-проєкти, платформи, кампанії, відео, застосунки, creator-контент і ШІ-рішення. У 2026 році премія отримала понад 13 тисяч заявок із понад 70 країн, а до списку номінантів увійшло менш ніж 17 % учасників.

Усі номінанти одночасно змагаються за дві нагороди: основну Webby Award, яку визначає Academy, і People’s Voice Award, яку обирає глобальна аудиторія через відкрите онлайн-голосування.

До номінації на Webby Awards фільм уже встиг отримати міжнародне визнання. Серед його відзнак — AI Film Festival by Runway, Telly Awards, Seoul International AI Film Festival і New York Short Animation Festival.

Зображення на обкладинці: HOLYWATER TECH
