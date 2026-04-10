Голова Інституту нацпам'яті розкритикував ідею фонтана на бульварі Шевченка в Києві

Іван Назаренко 10 квітня 2026
Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров розкритикував ідею встановити фонтан на місці колишнього пам’ятника Леніну в центрі Києва. За його словами, таке рішення не відповідає підходам до меморіалізації та формування історичної пам’яті в умовах війни.

Алфьоров наголосив, що йдеться про одну з ключових локацій столиці, де, на його думку, мають з’являтися змістовні символи української державності, а не нейтральні об’єкти. Він вважає, що подібні рішення створюють «сірі зони» в публічному просторі та розмивають ідентичність.

Як альтернативу посадовець згадав ідею формування цілісної меморіальної лінії, пов’язаної з подіями української революції 1917-1920 років.

Алфьоров пропонує встановити пам’ятники Симону Петлюрі та Павлу Скоропадському на відповідних ділянках бульвару Шевченка, де раніше стояли монументи радянським діячам. У центрі цієї композиції вже розташований пам’ятник Михайлу Грушевському.

Водночас Алфьоров підкреслив, що це лише один із можливих варіантів, і остаточне рішення має ухвалюватися через публічне обговорення та відкритий конкурс.

Він також заявив, що як керівник інституту, відповідального за політику національної пам’яті, не підтримує встановлення фонтану, оскільки вважає це рішення таким, що не узгоджується із загальною стратегією дерусифікації столиці.

Зображення: КМДА
Читайте також
На Сумщині через обстріл згорів палац Харитоненка XIX століття Стефано Габбана залишив посаду голови правління Dolce & Gabbana ​Помер музикант Афріка Бамбаата — піонер хіп-хопу й творець хіта «Planet Rock» Каннський фестиваль повертається до авторського кіно — оголосили програму 2026 року
Батько-засновник Френк Ллойд Райт — архітектор прерій, індустріалізації та Америки майбутнього 09 квітня 2026 Сирна паска — найпростіший рецепт великоднього столу 09 квітня 2026 Вайолет Грол: ще одна nepo baby чи новий голос альтернативи 90-х? 09 квітня 2026 Спортивна біографія каменя: що людство робило до появи спортзалу 07 квітня 2026 БЖ стало новим медіа: вступна колонка головної редакторки 07 квітня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок квітня 07 квітня 2026

