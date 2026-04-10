Голова Інституту нацпам'яті розкритикував ідею фонтана на бульварі Шевченка в Києві

Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров розкритикував ідею встановити фонтан на місці колишнього пам’ятника Леніну в центрі Києва. За його словами, таке рішення не відповідає підходам до меморіалізації та формування історичної пам’яті в умовах війни.

Алфьоров наголосив, що йдеться про одну з ключових локацій столиці, де, на його думку, мають з’являтися змістовні символи української державності, а не нейтральні об’єкти. Він вважає, що подібні рішення створюють «сірі зони» в публічному просторі та розмивають ідентичність.

Як альтернативу посадовець згадав ідею формування цілісної меморіальної лінії, пов’язаної з подіями української революції 1917-1920 років.

Алфьоров пропонує встановити пам’ятники Симону Петлюрі та Павлу Скоропадському на відповідних ділянках бульвару Шевченка, де раніше стояли монументи радянським діячам. У центрі цієї композиції вже розташований пам’ятник Михайлу Грушевському.

Водночас Алфьоров підкреслив, що це лише один із можливих варіантів, і остаточне рішення має ухвалюватися через публічне обговорення та відкритий конкурс.

Він також заявив, що як керівник інституту, відповідального за політику національної пам’яті, не підтримує встановлення фонтану, оскільки вважає це рішення таким, що не узгоджується із загальною стратегією дерусифікації столиці.