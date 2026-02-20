У Києві на місці зруйнованої Лук’янівської дільниці хочуть звести офіс із підземним паркінгом

Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив будівництво офісно-навчального комплексу з підземним паркінгом на місці зруйнованої Лук’янівської поліцейської дільниці 1902 року на вул. Січових Стрільців, 91.

Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Проєкт передбачає зведення підпірної стіни для облаштування підземного паркінгу офісного центру. Для цього планують знести флігелі в садибі Носача 1898 року, що розташована поруч.

Розробником проєкту є архітектор Микола Віхарєв. Нове будівництво позиціонують як «реконструкцію», однак, за словами Перова, об’єкт, який нібито реконструюють, уже знесено. Так звана підпірна стіна запроєктована на місці інших історичних будівель, які в документації не визначені. Йдеться про земельні ділянки за адресами: Ромський (Цимлянський) пров., 3 та вул. Кирилівська, 13-Є, 13-Г, 13-Д.

Напередодні Північний апеляційний господарський суд наклав арешт на ці ділянки та заборонив проведення будь-яких робіт. Активіст стверджує, що погодження Департаменту прямо суперечить рішенню суду.

У грудні Департамент охорони культурної спадщини вже видавав припис про негайне припинення робіт у Ромському (Цимлянському) провулку, 3. Під час інспекції 8 грудня зафіксували непогоджені земляні роботи, влаштування бетонних паль і будівництво підпірної стіни — ці роботи не були передбачені проєктом «Реконструкція нежитлового будинку (літ. А) під офісно-учбовий центр».

Відповідно до режимів використання території пам’ятки «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра», будь-які земляні чи будівельні роботи без погодження з органами охорони культурної спадщини заборонені.

Будинок Лук’янівської поліцейської дільниці звели у 1901–1902 роках за проєктом архітектора Іполита Ніколаєва. З боку вулиці Січових Стрільців він мав два поверхи, з боку Дмитрівської — три. У радянські часи тут була поліцейська дільниця, а потім податкова, яка виїхала 2013 року. У 2021 році Київрада внесла його до Переліку цінної історичної забудови.

У 2022 році компанія «Дніпро-2002» розпочала демонтаж дільниці, заявивши про намір звести торговельно-офісний центр. У травні 2024-го там зафіксували руйнування: на території виявили мішки із цеглою, тримальні конструкції були знесені. У вересні — повністю зняли дах будівлі.

На початку травня 2025-го дільницю почали обшивати мінеральною ватою, а фасад закрили ширмою з намальованим зображенням будівлі, яка приховує, що відбувається всередині.

22 грудня забудовник вивіз із майданчика будівельну техніку в день, коли суд мав розглядати питання про арешт ділянки. За словами Перова, ця техніка є одним із ключових доказів у кримінальному провадженні щодо самовільного руйнування пам’ятки.