У Венеції відреставрували мурал Бенксі, який ледь не знищила вода

Артем Черничко 08 травня 2026
Роботу вуличного художника Бенксі, яку торік зняли з фасаду палаццо XVII століття, успішно відреставрували. Цими вихідними оновлений мурал, відомий як «Дитина-мігрант», вирушить у символічний тур каналами Венеції, пише Reuters.

Проєкт представили поблизу Арсенале — однієї з головних локацій Венеційської бієнале. Відновлення твору стало можливим завдяки фінансуванню банківської групи Banca Ifis.

Графіті, на якому зображена дитина в рятувальному жилеті з палаючим сигнальним фаєром у руці, з’явилося на стіні Palazzo San Pantalon у 2019 році. Оскільки малюнок був прямо над лінією води, він постійно перебував під впливом вологи й солі. За шість років близько третини роботи було пошкоджено або стерто.

У 2023 році Міністерство культури Італії оголосило про початок реставрації, що спровокувало дискусію серед мистецтвознавців: чи варто зберігати вуличне мистецтво, чи дозволити йому природним чином зникнути. Зрештою, Banca Ifis викупив палаццо та замовив реставрацію стіни під наглядом Федеріко Боргоньї — фахівця, який раніше керував зняттям роботи Бенксі «Aachoo!» у Брістолі.

Мурал тепер знову відкритий для громадськості. Банк повідомив, що робота стане частиною безкоштовних проєктів Ifis Art, організованих спільно з органами охорони культурної спадщини Венеції.

Поки що невідомо, чи повернеться мурал на своє початкове місце після завершення туру каналами, чи буде експонуватися в іншому форматі, щоб уникнути подальшого руйнування від води.

Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP
