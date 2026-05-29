ЄС оштрафував Temu на €200 мільйонів за продаж небезпечних дитячих іграшок

Євросоюз оштрафував китайський маркетплейс Temu на €200 мільйонів через продаж незаконних і небезпечних товарів. Про це пише The Guardian із посиланням на рішення Європейської комісії.

Рішення ухвалили після 19-місячного розслідування. Воно показало, що покупці на Temu з високою ймовірністю могли натрапити на небезпечні або незаконні товари, зокрема дитячі іграшки, електроніку, зарядні пристрої, одяг і прикраси.

У межах перевірки для Єврокомісії проводили таємні закупівлі. Вони виявили «високий відсоток» небезпечних дитячих товарів і «дуже високий» відсоток небезпечних зарядних пристроїв на платформі.

Європейські організації із захисту прав споживачів раніше повідомляли про іграшки з дрібними деталями, які можуть створювати ризик удушення, ланцюжки для пустушок небезпечної довжини, прикраси з небезпечними металами, зокрема свинцем, одяг із забороненими хімічними речовинами та зарядні пристрої, які можуть спричинити опіки, ураження струмом або пожежу.

Єврокомісія також розкритикувала Temu за недостатній контроль над дизайном сайту. За висновками регулятора, рекомендаційні системи та промоції через інфлюенсерів могли посилювати ризики поширення незаконних товарів.

Штраф наклали в межах Акта ЄС про цифрові послуги — Digital Services Act. Цей закон зобов’язує великі онлайн-платформи оцінювати і зменшувати ризики для користувачів.

Розслідування щодо Temu триває. Єврокомісія також вивчає продаж незаконних товарів, елементи дизайну платформи, які можуть формувати залежну поведінку, і доступ незалежних дослідників до даних Temu.

Temu має близько 130 мільйонів користувачів у ЄС. Материнська компанія маркетплейсу — китайська PDD Holdings. За правилами DSA, штраф для компанії може сягати до 6 % її глобального обороту.

У Temu не погодилися з рішенням Єврокомісії та назвали штраф непропорційним. Компанія має право його оскаржити.

У Temu також заявили, що рішення стосується першої оцінки ризиків у 2024 році й, на думку компанії, не відображає поточний стан її систем. Там стверджують, що після цього посилили оцінку ризиків, управління платформою та захист користувачів.

До 28 серпня Temu має подати Єврокомісії план дій, у якому пояснить, як збирається усувати виявлені проблеми.