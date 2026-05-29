Ісландія стала найдорожчою країною світу, обійшовши Швейцарію

Ісландія знову повернула собі статус найдорожчої країни світу, вперше за кілька років випередивши колишнього лідера — Швейцарію. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на розрахунки місцевої профспілки Viska.

Востаннє Ісландія очолювала цей антирейтинг ще у 2018 році, після чого поступливо віддала першість Швейцарії. Проте стрімке повернення країни на першу сходинку знову підкреслило головну проблему місцевої економіки — хронічну вразливість до різких стрибків інфляції.

Головним драйвером подорожчання став потужний потік туристів після пандемії. Туризм, який є основним двигуном ісландської економіки, спровокував таке зростання цін на послуги та нерухомість, з яким місцевий центральний банк наразі не може впоратися.

«Попит із боку туристів змусив роботодавців піднімати зарплати, що сильно вплинуло на інфляцію у сфері послуг. Інший великий фактор — житло. Туристи через сервіси на кшталт Airbnb фактично конкурують за квадратні метри з місцевими жителями», — пояснює економіст профспілки Вільялмур Гілмарссон.

Особливо сильно це вдарило по вартості життя та базових продуктів. Тепер ціни на їжу в Ісландії в середньому на 44% вищі, ніж у сусідніх скандинавських країнах, які й самі вважаються одними з найдорожчих у світі. Наприклад, молочні продукти та яйця тут дорожчі на 75%, а м'ясо — на 71%. За келих пива в місцевих закладах доведеться викласти до 1800 крон (близько $14,6), а звичайне лате в кав'ярні коштує до 1000 крон ($8,1).

Економісти попереджають, що така модель є небезпечною для країни. Останнє опитування ради з туризму Ісландії вже показало, що надмірна дорожнеча починає відлякувати іноземних гостей.