«Сільпо» розширює лінійку власного винного бренду WINETRUCK

Мережа супермаркетів «Сільпо» розширює лінійку власної торгової марки WINETRUCK з 16 до 25 позицій. Перші вина під цим брендом почали з'являтися на полицях мережі рік тому. І якщо влітку 2025 року покупці могли спробувати лише просекко та к’янті, то сьогодні в лінійці представлено майже 20 позицій з різних країн та регіонів — від Італії до Чилі.

Проєкт розвивають як спрощену «винну карту світу», де асортимент формують навколо базових та найбільш впізнаваних стилів вин із різних країн. За словами керівниці винної категорії «Сільпо» Євгенії Ніколайчук, лінійку створювали як системну добірку, де кожна позиція представляє класичний стиль або знаковий регіон.

«Ми робили ставку на вина, які стали бенчмарками для своїх країн. К’янті та просекко — це Італія, совіньйон блан — Нова Зеландія, для Франції характерні брют та розе», — пояснює вона.

Усі вина для лінійки WINETRUCK виготовляють за прямим замовленням мережі на партнерських виноробнях. Такий підхід, зазначають у компанії, дозволяє контролювати виробництво та забезпечувати стабільність смаку кожної партії, щоб покупець хотів обрати це вино повторно.

Оновлена лінійка має стати інструментом для покупців, які хочуть поступово розібратися у базових винних стилях та сформувати власні уподобання без складної експертизи. За даними мережі, ігристі вина WINETRUCK уже потрапили до топу вин, які найчастіше купують українці.

Наразі асортимент WINETRUCK продовжує розширюватися, охоплюючи нові виноробні регіони та стилі. Зокрема, найближчим часом на полицях очікують появу вин із ПАР та Аргентини, а також іспанської Cava.

