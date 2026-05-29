У Нью-Йорку померла 55-річна слониха Хеппі, якій через суд виборювали статус «особи»

У зоопарку Бронкса в Нью-Йорку у віці 55 років померла азійська слониха на ім'я Хеппі. Її приспали через проблеми зі здоров'ям, що прогресували, спричинені поважним віком, повідомляє The New York Times із посиланням на зоопарк.

Хеппі, яка жила в зоопарку з 1977 року і отримала своє ім'я на честь одного із гномів із казки про Білосніжку, була справжньою зіркою. Вона любила ласувати полуницею та кавунами і завжди привітно піднімала хобот, вітаючи відвідувачів. Проте світову славу вона здобула завдяки двом унікальним фактам, які назавжди вписали її ім'я в історію.

У 2018 році правозахисна організація Nonhuman Rights Project розпочала безпрецедентну судову тяганину. Активісти вимагали визнати Хеппі «особою» та звільнити її з зоопарку, щоб перевезти до спеціалізованого заповідника. Це була перша подібна судова справа в історії, що стосувалася слонів.

Керівництво зоопарку виступило проти, запевняючи, що за твариною чудово доглядають, а переїзд лише зашкодить їй. Зрештою найвищий суд Нью-Йорку відхилив позов активістів рішенням «5 проти 2». Попри програш, двоє суддів висловили категоричну незгоду з більшістю, назвавши утримання слонихи в неволі «вкрай несправедливим, нелюдським та образливим для цивілізованого суспільства».

Правозахисники наголошують, що Хеппі назавжди залишиться символом, який відчинив двері судових засідань для захисту юридичних прав тварин.

Ще у 2005 році Хеппі стала учасницею революційного дослідження, яке довело, що слони мають самосвідомість. Перед нею встановили велике дзеркало, і слониха за допомогою хобота почала неодноразово торкатися білої мітки у формі літери Х, яку науковці намалювали над її оком. Побачити цю мітку вона могла виключно у відображенні. До цього вважалося, що здатність впізнавати себе в дзеркалі притаманна лише людям і кільком видам тварин, як-от шимпанзе та косаткам.

Після смерті Хеппі в зоопарку залишилася її багаторічна компаньйонка — 57-річна слониха Патті. Оскільки ще два десятиліття тому Товариство охорони дикої природи вирішило більше не брати слонів до нью-йоркських зоопарків, Патті, ймовірно, стане останньою твариною цього виду в найбільшому місті США.