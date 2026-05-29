Активісти купили закинуту історичну віллу на Львівщині, щоб її відновити

Ірина Маймур 29 травня 2026
Ініціатива з відродження культурної спадщини «Спадщина.UA» купила в місті Радехів на Львівщині віллу лікаря Романа Мотлюка. Про це повідомила засновниця організації Ганна Гаврилів.

Будівля розташована на вулиці Криничній, 8. Радехівська міська рада виставила її на аукціон цьогоріч. Одноповерховий цегляний будинок із підвалом площею 279,3 м² продали за 551 тисячу гривень. Стартова ціна становила 477 315 гривень.

В описі аукціону рік будівництва не вказали. Стан будівлі оцінили як зношений на 60–80 %.

За інформацією місцевого краєзнавця Зіновія Твердохліба, Роман Мотлюк завершив будівництво та відкрив приватну лікарню в 1939 році. У цьому будинку він жив із родиною та приймав пацієнтів.

Роман Мотлюк — лікар, січовий стрілець і військовий Української Галицької Армії. Він був помічником коменданта польового шпиталю в Радехові, згодом очолював його та допомагав ОУН-УПА.

Після приходу радянської влади приватну клініку націоналізували. Згодом у будівлі довгий час працювало інфекційне відділення Радехівської центральної районної лікарні. Після цього будинок стояв пусткою та занепадав.

Місцеві жителі раніше висловлювали занепокоєння через продаж будівлі. Зокрема, через те, що міська рада не внесла її до реєстру пам’яток, тому подальша доля будинку залежала від нового власника.

Упродовж літа «Спадщина.UA» планує впорядкувати будівлю й територію, провести фахові комплексні наукові дослідження, відновити мережі, продумати майбутню функцію вілли та розробити її бізнес-модель.

Подальший формат проєкту поки що не визначено. Команда розглядає кілька сценаріїв: самостійне відновлення, пошук інвестора або партнерські інвестиції.

«Спадщина.UA» — ініціатива з відродження історичних споруд. За 8 років команда реалізувала понад 50 проєктів у сфері культурної спадщини. Серед них — проєкт «Палац Розділ» на Львівщині й кампанія з ревіталізації українських історичних хат.

Фото: Ганна Гаврилів
