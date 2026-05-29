Netflix випустив трейлер фільму Джуліана Шнабеля про Данте і мафію — Оскар Айзек грає подвійну роль

Стримінговий сервіс Netflix опублікував офіційний трейлер стрічки «У Дантових руках» — масштабного проєкту режисера Джуліана Шнабеля («Скафандр і метелик»), над яким він працював кілька років. Фільм є екранізацією однойменного роману Ніка Тошеса 2002 року.

Сюжет розгортається одночасно у двох часових лініях, розділених сімома століттями, а головні ролі в обох епохах зіграв Оскар Айзек. У XIV столітті глядач бачить самого Данте Аліг'єрі, який шукає натхнення для написання своєї «Божественної комедії». У XXI столітті історія переносить у кримінальний світ Нью-Йорка, де письменник на ім'я Нік отримує замовлення від боса мафії — викрасти оригінальний манускрипт Данте.

Шнабель зібрав для картини зірковий каст. Окрім Айзека, у фільмі знялися Галь Гадот, Джон Малкович, Аль Пачіно, Джейсон Момоа та Сабріна Імпаччіаторе. Джерард Батлер також зіграв одразу дві ролі — непередбачуваного кілера Луї в сучасності та Папу Боніфація VIII у минулому. Крім того, легендарний Мартін Скорсезе зіграв ментора Данте у середньовічній лінії.

Світова прем'єра фільму відбулася поза конкурсом на Венеційському кінофестивалі 2025 року, де він викликав протилежні відгуки критиків. Попри це, Netflix викупив права на глобальну дистрибуцію і позиціонує стрічку як один із головних релізів літа. Світова прем'єра на Netflix відбудеться вже 24 червня 2026 року.