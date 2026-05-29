Фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув премію «Еммі» за найкращу режисуру

Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова здобув перемогу в номінації «Найкраща режисура документального фільму» на 47-й церемонії нагородження премії News & Documentary Emmy Awards.

Стрічка була представлена в шести номінаціях: найкращий документальний фільм, найкращий документальний фільм про сучасні події, найкращий сценарій, найкраща режисура, найкраща операторська робота та найкращий монтаж.

Мстислав Чернов не був присутній на церемонії. Нагороду отримали оператор фільму Алекс Бабенко та продюсерка Мішель Мізнер.

Головну нагороду в категорії «Найкращий документальний фільм» отримав фільм «Прем’єр-міністерка» режисерок Ліндсі Утц та Мішель Волш. Він розповідає про колишню прем’єрку Нової Зеландії Джасінду Ардерн.

News & Documentary Emmy Awards — американська телевізійна нагорода, якою відзначають роботи у сфері новин і документалістики. Церемонія відбулася в Нью-Йорку в ніч на 29 травня.

У фільмі «2000 метрів до Андріївки» Мстислав Чернов і фотограф Associated Press Олександр Бабенко висвітлюють шлях українських військових із Третьої окремої штурмової бригади до звільнення сусідньої з Бахмутом Андріївки — села, відділеного від українських позицій двома кілометрами замінованої лісосмуги.

Зйомки стрічки розпочалися у вересні 2023 року, а робота над нею тривала майже півтора року. Окрім Чернова та Бабенка, над фільмом працювали продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Музику до стрічки написав дворазовий лауреат премії «Ґреммі» Сем Слейтер, відомий роботами над «Чорнобилем» і «Джокером».

Стрічка вже отримала десятки номінацій на міжнародні премії. У серпні 2025 року «2000 метрів до Андріївки» обрали офіційним кандидатом від України на 98-му премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Стрічка увійшла до короткого списку, але до фінальної номінації не потрапила.

У лютому 2026 року Мстислав Чернов став лауреатом 78-ї Премії Гільдії режисерів Америки в категорії «Видатне режисерське досягнення в документальному кіно», а також Премії імені Пола Селвіна від Гільдії сценаристів Америки.