Полтавський музей хоче викупити демонтований у Києві пам'ятник Булгакову

Полтавський художній музей Віктора Бажана планує викупити пам’ятник російському письменнику Михайлу Булгакову, який нещодавно демонтували на Андріївському узвозі у Києві. Про це розповів засновник музею Віктор Бажан «Суспільному».

За його словами, монумент хочуть зберегти як мистецький об’єкт, а також зняти відповідальність за його подальшу долю з родини автора пам’ятника Миколи Рапая: «Мене бентежить, що зникає мистецька спадщина. Популяризувати чи прославляти Булгакова я не збираюся. Планую просто залишити пам’ятник на збереження у дворику музею», — сказав Бажан.

Наразі музей веде переговори з родиною скульптора щодо вартості монумента. Після цього його планують перевезти до Полтави та встановити на території музею.

Пам’ятник Булгакову на Андріївському узвозі демонтували 4 червня. Рішення про його демонтаж Київрада ухвалила у грудні 2025 року в межах процесу дерусифікації міського простору.

Прихильники рішення демонтувати пам'ятник називали його частиною політики відмови від імперських символів у публічному просторі. Водночас критики демонтажу наголошували на культурній та літературній значущості Булгакова, який народився і тривалий час жив у Києві.

Пам’ятник був встановлений біля літературно-меморіального музею Булгакова на Андріївському узвозі та залишався одним із найвідоміших монументів, присвячених письменнику в Україні.