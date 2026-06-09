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Цементні скульптури з іграшок, створені художницею для БЖ, встановили у Гаражному арткооперативі

Іван Назаренко 09 червня 2026
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Цементні скульптури київської мисткині Надії Кобець отримали новий дім у Гаражному арткооперативі (ГАК) — культурному просторі, який створила команда волонтерів Repair Together.

Пані Надія відома завдяки незвичному дворовому мистецтву на вулиці Вадима Гетьмана. Вона перетворює старі плюшеві іграшки на скульптури, вкриваючи їх шарами цементу. Так у дворі житлового будинку з'явилися собаки, зайці, крокодили та інші персонажі, створені з речей, які колись опинилися на смітнику.

Редакція БЖ мала можливість зафіксувати момент створення скульптур Надією, і тепер ці роботи оселилися в Гаражному арткооперативі.

ГАК — це культурний простір, який волонтери Repair Together облаштували на території гаражного кооперативу. Тут відбуваються концерти, виставки, лекції та інші події, а сам простір став прикладом того, як занедбані міські локації можуть отримувати нове життя завдяки спільним зусиллям громади.

Історія цементних іграшок Надії Кобець добре перегукується з ідеєю ГАКу. І скульптури, і сам культурний простір виникли з бажання зберегти те, що могло бути втрачено, та перетворити звичні або покинуті речі на щось нове.

Фото: Саша Кучинський спеціально для БЖ
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