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У столиці пройде благодійний «КиївПрайд Парк» — із майстер-класами, кіно та збором на ППО

Артем Черничко 11 червня 2026
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У столиці пройде благодійний «КиївПрайд Парк» — із майстер-класами, кіно та збором на ППО

У неділю, 14 червня в Києві пройде «КиївПрайд Парк» — традиційна благодійно-освітня подія, яка передує Маршу рівності. Захід триватиме з 13:00 до 22:00 у просторі Community Center на вулиці Кирилівській, 41. Вхід — за вільний донат, а всі зібрані кошти спрямують через платформу UNITED24 на потреби протиповітряної оборони країни. Про це БЖ повідомили організатори.

До організації заходу ГО «КиївПрайд» залучила низку партнерів, серед яких ГО «Українські ЛГБТ+ військові та ветерани за рівні права», «ХарківПрайд», PinchukArtCenter, квір-кінофестиваль Sunny Bunny, фестиваль анімації Linoleum, ГО «Меморіал» та інші.

Протягом дня на локації працюватимуть кілька просторів. На сцені виступатимуть діджеї та співачка Околиця. Також відбудуться дві панельні розмови: «Як створювати яскраві квірні комунікації» за участі авторок ЛГБТІК+ ютуб-каналів та розмова «Чому трансгендерність не є ухиленням від служби?».

У кінозоні покажуть короткий метр і анімацію від Linoleum та Sunny Bunny з обговореннями за участі режисерів. Крім того, відвідувачі зможуть долучитися до майстер-класів із жестової мови чи колажів, відвідати маркет українських брендів і фудкорт. Спільно з ГО «Меморіал» облаштують зону пам'яті, де можна буде згадати померлих і загиблих, а поруч чергуватимуть психологи.

Окремий фокус події присвячений ЛГБТ-військовим, які матимуть власну локацію з польовою кухнею та мерчем.

Співорганізаторка «КиївПрайду» Юлія Шипітько зазначила, що подія поєднує освітню, культурну та благодійну складову, збираючи кошти на ППО та нагадуючи, що ЛГБТІК+ спільнота є невіддільною частиною українського суспільства. Захід не має вікових обмежень. На територію можна приходити з тваринами.

Наступною подією після «КиївПрайд Парку» стане «Марш КиївПрайд» — він запланований на 21 червня, початок об 11:00. Це захід на підтримку рівних прав для всіх громадян незалежно від сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності.

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Фото: KyivPride
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