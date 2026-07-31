У Римі реставратор самотужки бореться з графіті, залишеними на історичних пам'ятках вандалами

Реставратор архітектури Валеріо Тувері власноруч очищає історичні будівлі Рима від графіті та тегів. За допомогою піскоструминного апарата він відновлює фасади пам'яток, а процес публікує в соцмережах, де вже зібрав десятки тисяч підписників, пише Euronews.

Одна із його останніх справ — очищення стін історичної вілли Villa Sciarra, де невідомі залишили нові графіті вже після реставрації.

За словами реставратора, проблема давно вийшла за межі естетики: «Рим — найкрасивіше місто у світі, але водночас найбільш понівечене в Європі. Безглузді написи всюди: на пам'ятках, будинках, автомобілях і ролокасетах магазинів».

Водночас Тувері наголошує, що не виступає проти власне стритарту. На його думку, мистецтво має з'являтися там, де його бракує, тоді як історичний центр Рима сам по собі є мистецьким простором.

Реставратор закликає владу посилити боротьбу з вандалізмом: установити більше камер спостереження, посилити контроль і запровадити суворіші штрафи.

Згідно з італійським законодавством, пошкодження пам'яток історичної чи культурної спадщини може каратися позбавленням волі строком до одного року або штрафом у €2 тисячі. У деяких випадках суд також може ухвалити рішення про конфіскацію майна, з використанням якого було завдано шкоди.