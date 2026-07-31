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До іспанського міста Сеута за добу прорвалися близько 60 тисяч мігрантів — це майже 70% населення міста

Іван Назаренко 31 липня 2026
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Іспанський анклав Сеута на півночі Африки за останню добу прийняв безпрецедентну хвилю мігрантів із Марокко. За словами мера-президента міста Хуана Хесуса Віваса, кордон перетнули близько 60 тисяч людей, а щонайменше 43 особи загинули під час спроби дістатися території Іспанії, пише BBC.

За оцінкою місцевої влади, кількість новоприбулих становить майже 70% від населення Сеути. Водночас МВС Іспанії наводить дещо нижчу цифру — близько 50 тисяч мігрантів. Понад 25 тисяч людей уже добровільно повернулися до Марокко.

Серед тих, хто перетнув кордон, багато жінок і дітей. За даними влади, щонайменше 7 тисяч із прибулих — неповнолітні.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав ситуацію «атакою» та заявив, що всіх мігрантів, які незаконно потрапили до країни, повернуть до Марокко якнайшвидше. За його словами, іспанська влада вже співпрацює з марокканською стороною для організації повернення.

На події вже відреагували європейські лідери. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала кадри із Сеути «шокуючими» та заявила, що Італія може призупинити дію Шенгенських правил щодо Іспанії, запровадивши додаткові перевірки на сполученні між країнами.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що ситуація є неприйнятною та має бути негайно припинена.

Після різкого напливу мігрантів Іспанія перекинула до Сеути та іншого анклаву — Мелільї — підрозділи армії для посилення охорони кордону.

Масовий перетин кордону стався після рішення Верховного суду Іспанії, який постановив, що мігрантів, затриманих у морі на шляху до Сеути чи Мелільї, не можна одразу повертати до Марокко.

Іспанська влада вважає, що це рішення використали зловмисники, поширивши неправдиву інформацію про нібито відкритий доступ до території ЄС.

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