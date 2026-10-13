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Дизайнер Густаф Вестман створив диван і посуд у формі Міккі Мауса для Disney

Артем Черничко 13 жовтня 2026
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Шведський дизайнер Густаф Вестман у співпраці з компанією Disney представив перші предмети з майбутньої спільної колекції, натхненної культовим персонажем Міккі Маусом. До першої лінійки увійшли диван, чашка та склянка з абстрактними силуетами мишеняти.

Густаф Вестман, відомий своїми округлими, яскравими та «надутими» формами в меблях і декорі, зазначив, що ця співпраця виявилася природною, адже його власна дизайнерська мова чудово перетинається з грайливою естетикою Disney.

Усі предмети переосмислюють впізнавані риси Міккі Мауса: його вуха, обриси обличчя та фірмові червоні шорти з білими ґудзиками, які стали основою для склянки.

Склянка Mickey Tumbler виконана у класичній кольоровій гамі персонажа. Дизайнер називає її своєю улюбленою річчю за простоту та миттєву впізнаваність.

Керамічна чашка та шкіряний диван виконані у лаконічному чорному кольорі й мають більш абстрактний, скульптурний вигляд. Чорний диван випускатиметься під замовлення, а його вартість становитиме €9 250.

Повна колекція Disney x Gustaf Westman включатиме не лише меблі та товари для дому, а й одяг та аксесуари. Повноцінний реліз відбудеться у попап-сторах у Токіо, Нью-Йорку та Парижі. Перший такий простір відкриється в Парижі вже 30 жовтня.

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