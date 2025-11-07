Netflix анонсував спіноф «Дивних див» у стилі мультфільмів 80-х
Стримінговий сервіс Netflix опублікував тизер анімаційного спінофу серіалу «Дивні дива», що отримав назву «Дивні дива: Оповідки з 85-го». Він вийде 2026 року і заповнить проміжок між 2-м і 3-м сезонами оригінального шоу.
Дія розгорнеться у Гокінсі зимою 1985 року. За сюжетом, оригінальні персонажі зіткнуться з новими монстрами та розгадуватимуть чергову паранормальну таємницю, яка тероризує містечко. За словами творців, метою було «викликати відчуття мультфільму 80-х», а сам формат анімації дає повну свободу для креативу.
Героїв «Оповідок з 85-го» озвучить новий акторський склад:
- Одинадцять: Бруклін Дейві Норстедт
- Макс: Джолі Хоанг-Раппапорт
- Майк: Лука Діас
- Лукас: Ей Джей Вільямс
- Дастін: Брекстон Квінні
- Вілл: Бен Плессала
- Гоппер: Бретт Гіпсон
Шоуранер проєкту Ерік Роблес зазначив, що команді вдалося «вловити магію Гокінса по-новому». Творці «Дивних див» Метт і Росс Даффери є виконавчими продюсерами разом із Шоном Леві та Деном Коеном.
«Дивні дива» — один із найуспішніших проєктів Netflix, який стартував ще 2016 року. Фінальний сезон серіалу розділять на 3 частини: перша (4 епізоди) вийде 26 листопада, друга (3 епізоди) — 25 грудня, а фінальна (1 епізод) — 31 грудня.