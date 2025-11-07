Netflix анонсував спіноф «Дивних див» у стилі мультфільмів 80-х

Стримінговий сервіс Netflix опублікував тизер анімаційного спінофу серіалу «Дивні дива», що отримав назву «Дивні дива: Оповідки з 85-го». Він вийде 2026 року і заповнить проміжок між 2-м і 3-м сезонами оригінального шоу.

Дія розгорнеться у Гокінсі зимою 1985 року. За сюжетом, оригінальні персонажі зіткнуться з новими монстрами та розгадуватимуть чергову паранормальну таємницю, яка тероризує містечко. За словами творців, метою було «викликати відчуття мультфільму 80-х», а сам формат анімації дає повну свободу для креативу.

Героїв «Оповідок з 85-го» озвучить новий акторський склад:

Одинадцять: Бруклін Дейві Норстедт

Макс: Джолі Хоанг-Раппапорт

Майк: Лука Діас

Лукас: Ей Джей Вільямс

Дастін: Брекстон Квінні

Вілл: Бен Плессала

Гоппер: Бретт Гіпсон

Шоуранер проєкту Ерік Роблес зазначив, що команді вдалося «вловити магію Гокінса по-новому». Творці «Дивних див» Метт і Росс Даффери є виконавчими продюсерами разом із Шоном Леві та Деном Коеном.

«Дивні дива» — один із найуспішніших проєктів Netflix, який стартував ще 2016 року. Фінальний сезон серіалу розділять на 3 частини: перша (4 епізоди) вийде 26 листопада, друга (3 епізоди) — 25 грудня, а фінальна (1 епізод) — 31 грудня.