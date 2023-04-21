Вперше з 2019 року: “Схема” запускає сезон денних вечірок Daytime

Команда київського рейву “Схема” анонсувала запуск сезону денних вечірок Daytime.
Перша подія відбудеться 13 травня в клубі Collider на Кирилівській, 60. У лайнапі запланованої вечірки заявлені лайв продюсера Elija, сети від Tofudj, Zolaa., Ponura, I.Krueger та Oleg Patselya.
Подія триватиме з 15:00 до 23:00. Купити квитки можна за посиланням, вартість — 500 гривень, частина прибутку буде перерахована до фонду “Госпітальєри”.
Власники квитків на попередні вечірки “Схема”, які було відкладено, можуть зареєструватися на травневу вечірку через чат-бот у Telegram.
Вечірки “Схема” не проводились з 2019 року, спочатку через пандемію, а потім через повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Раніше ми писали, що Київ і Ліверпуль проведуть спільний благодійний рейв на підтримку України.
Фото: Схема