Вперше з 2019 року: “Схема” запускає сезон денних вечірок Daytime

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Валерія Гуржий
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Команда київського рейву “Схема” анонсувала запуск сезону денних вечірок Daytime.

Перша подія відбудеться 13 травня в клубі Collider на Кирилівській, 60. У лайнапі запланованої вечірки заявлені лайв продюсера Elija, сети від Tofudj, Zolaa., Ponura, I.Krueger та Oleg Patselya.

Подія триватиме з 15:00 до 23:00. Купити квитки можна за посиланням, вартість — 500 гривень, частина прибутку буде перерахована до фонду “Госпітальєри”.

Власники квитків на попередні вечірки “Схема”, які було відкладено, можуть зареєструватися на травневу вечірку через чат-бот у Telegram.

Вечірки “Схема” не проводились з 2019 року, спочатку через пандемію, а потім через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Раніше ми писали, що Київ і Ліверпуль проведуть спільний благодійний рейв на підтримку України.

Фото: Схема

Опубліковано: 21 квітня 2023
Схема рейв київ
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