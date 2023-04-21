Вперше з 2019 року: “Схема” запускає сезон денних вечірок Daytime

Команда київського рейву “ Схема ” анонсувала запуск сезону денних вечірок Daytime.

Перша подія відбудеться 13 травня в клубі Collider на Кирилівській, 60. У лайнапі запланованої вечірки заявлені лайв продюсера Elija, сети від Tofudj, Zolaa., Ponura, I.Krueger та Oleg Patselya.

Подія триватиме з 15:00 до 23:00. Купити квитки можна за посиланням , вартість — 500 гривень, частина прибутку буде перерахована до фонду “Госпітальєри”.

Власники квитків на попередні вечірки “Схема”, які було відкладено, можуть зареєструватися на травневу вечірку через чат-бот у Telegram .

Вечірки “Схема” не проводились з 2019 року, спочатку через пандемію, а потім через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Раніше ми писали , що Київ і Ліверпуль проведуть спільний благодійний рейв на підтримку України.