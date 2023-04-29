Приватний сектор Ірпеня відбудовуватимуть за єдиним проектом

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Валерія Гуржий
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Приватні будинки на вулиці Багірова та Гостомельському шосе в Ірпені будуть відбудовувати за єдиним комплексним проектом всього мікрорайону.

Про це повідомляє ITV.

Зараз вже розробляється візуалізація та збір даних для проєктування. На це Обласна військова адміністрація виділила 75 мільконів гривень. Із них 15 мільйонів будуть резервовані на проєктні роботи та демонтаж, а 60 мільйонів — на відбудову цілого мікрорайону – вулиці Багірова та Гостомельського шосе. Ірпіньський міський голова Олександр Маркушин пояснив:

«На відбудову всіх приватних будинків цього, звичайно, не вистачить, але, маючи проєкт, ми зможемо залучити благодійників і меценатів»

За словами першого заступника Ірпінського міського голови Андрія Кравчука, йдеться про понад 80 пошкоджених і знищених повністю приватних будинків. Приблизно половина із них потребують капітального ремонту, а решта – відбудови з нуля.

Як відомо, мікрорайон в межах вулиць Багірова та Гостомельського шосе в Ірпені найбільше у місті постраждав під час бойових дій. Окрім десятків приватних осель, там знищено ЖК «Ірпінські Липки» та інші багатоповерхівки.

Раніше ми писали, що у Бучі завершують реконструкцію 2,5 км вулиці Вокзальної. Саме там під час спроби окупації Київщини точилися міські бої.

Фото: ITV

Опубліковано: 29 квітня 2023
відбудова Ірпінь війна
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