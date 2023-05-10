“Люксембург, Люксембург” переміг на двох міжнародних кінофестивалях

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Марія Іващук
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Фільм «Люксембург, Люксембург» отримав нагороди на двох міжнародних кінофестивалях, повідомляє Держкіно.

Антоніо Лукіч отримав приз за найкращу режисуру на Міжнародному фестивалі в Монте-Карло, який проходив 24-29 квітня.

Крім того, фільм «Люксембург, Люксембург» переміг на конкурсі тижня міжнародного ігрового кіно PriGlobal, який проходив 24-28 квітня під егідою Приштинського міжнародного кінофестивалю. На фестивалі стрічку Лукіча визнали «Найкращим фільмом».

Картина розповідає історію про братів-близнюків, які дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів. Вони вирушають до Люксембургу, аби побачити його востаннє. Та чи буде чоловік, якого вони там зустрінуть, таким само поганим татом, яким вони його пам’ятають?

Раніше Держкіно повідомляло, що "Люксембург, Люксембург" увійшов у десятку найкасовіших фільмів українського прокату. Касові збори фільму “Люксембург, Люксембург” перетнули позначку 25 мільйонів гривень.

Опубліковано: 10 травня 2023
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