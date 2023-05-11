Присвята мужності українського народу: Imagine Dragons випустили кліп Crushed, знятий на передовій

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Ірина Маймур
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Американський гурт Imagine Dragons презентував кліп на композицію Crushed, який був знятий в Україні під час повномасштабного вторгнення росії.

У відео показали реальну історію 14-річного Олександра із села Новогригорівка Миколаївської області. Хлопець перебував в окупації 5 місяців, допоки село не звільнили українські військові. Щоби вижити, Сашко переховувався в бомбосховищі. Зараз будинок і школа хлопця зруйновані, але він мріє все відновити.

У кліпі гурт закликав шанувальників робити благодійні внески у фонд United24, аби допомогти українцям відновити житло, зруйноване російськими окупантами.

Раніше ми писали, що Bring Me The Horizon випустили новий кліп, знятий українським режисером.

Фото: скриншот із кліпу

Опубліковано: 11 травня 2023
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