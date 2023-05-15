У Києві пройде фестиваль українського вина Brave Wine: коли і де

3–4 червня в Києві на території бару Вогник та клубу Arsenal XXII пройде фестиваль вина Brave Wine.
На заході команда Kyiv Food and Wine Festival збере провідні українські виноробні, які презентують свої вина.
Організатори зауважують, що частина українських виноробів та сомельє сьогодні боронять нашу країну, а деякі виноробні окуповані та зруйновані. Тому зараз як ніколи цій галузі необхідна підтримка, щоби залишатись у грі та рухатись далі.
У межах фестивалю на гостей чекають:
Придбати квитки можна за посиланням. Частину коштів із їхнього продажу передадуть на підтримку ЗСУ.
Раніше ми писали, що в Києві пройде перша за понад півтора року благодійна барахолка «Кураж».
Фото: Brave Wine