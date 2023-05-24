Українська "Дія" запрацює ще у двох країнах

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Валерія Гуржий
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Українську "Дію" впровадять у Замбії та Колумбії. Перемовини щодо експорту застосунку ведуться ще з 10 країнами.

Про це повідомив Міністр цифрової трасформації України Михайло Федоров.

Як розповіла адміністраторка агентства USAID Саманта Пауер під час презентації «Дії» у Вашингтоні, впровадження відбудеться за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

Наразі "Дія" має19 мільйонів користувачів, а у ній доступно 14 документів та 30 сервісів у кілька кліків в смартфоні.

Раніше ми писали, що Мінцифри запустило національну платформу «Дія.Освіта». Там можна безоплатно здобути корисні цифрові навички та повністю опанувати нову професію.

Фото: Михайло Федоров

Опубліковано: 24 травня 2023
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