Українська "Дія" запрацює ще у двох країнах

Українську "Дію" впровадять у Замбії та Колумбії. Перемовини щодо експорту застосунку ведуться ще з 10 країнами.

Про це повідомив Міністр цифрової трасформації України Михайло Федоров.

Як розповіла адміністраторка агентства USAID Саманта Пауер під час презентації «Дії» у Вашингтоні, впровадження відбудеться за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

Наразі "Дія" має19 мільйонів користувачів, а у ній доступно 14 документів та 30 сервісів у кілька кліків в смартфоні.

Раніше ми писали, що Мінцифри запустило національну платформу «Дія.Освіта» . Там можна безоплатно здобути корисні цифрові навички та повністю опанувати нову професію.

Фото: Михайло Федоров