У центрі Броварів побудують паркінг-укриття

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Валерія Гуржий
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У Броварах на вулиці Героїв України, 15 побудують паркінг-укриття, яке розраховано на 250 людей.

Відповідне рішення прийняла «бюджетна» комісія, пише "Трибуна Бровари".

Паркінг-укриття збудують біля міськради. Де саме – поки що невідомо, як варіант – буде на зоні паркування. Проте остаточні висновки залежатимуть від експертного висновку геодезистів.

Споруда виконуватиме функцію підземного паркінгу в мирний час і за потреби може використовуватись як тимчасове укриття.

Гроші на його проєктування з бюджету не виділятимуть, а перерозподілять їх у межах програми капітального ремонту доріг, вулиць і шляхопроводів. Поки лише вирішили спрямувати 1 млн гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Раніше ми писали, що у Києві планують зводити підземні паркінги в усіх районах столиці, оскільки «в них є гостра потреба».

Фото: Unsplash\Sven Mieke

Опубліковано: 24 травня 2023
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